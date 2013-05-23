Політолог назвав головні невдачі столичної влади за рік

На думку експерта, невдачею Попова можна назвати і невизначеність із виборами мера / Фото: прес-служба КМДА

Головним досягненням столичної влади за минулий рік можна вважати підтримку киян, головною невдачею – відсутність підтримки уряду в бюджетному питанні.

Таку думку висловив політолог Кость Бондаренко, відповідаючи на запитання, які головні досягнення і невдачі команди Попова за рік, що минув з минулого Дня Києва, він міг би відзначити.

«Мабуть, головним досягненням я б назвав підтримку киян. Минулий рік був нелегким для Попова, в тому числі з політичної точки зору. Були проблеми, які дорого обійшлися керівнику Києва. Я маю на увазі, перш за все, тиждень «снігового полону» Києва. Тим не менш, Попову вдалося зберегти підтримку киян, яка на сьогоднішній день серед потенційних кандидатів у мери найвища. Це говорить про те, що потенціал цієї підтримки дуже значний», – сказав політолог.

При цьому він акцентував, що «підтримка Попова – це результат всіх досягнень міської влади, починаючи від вирішення транспортного питання і закінчуючи поліпшенням іміджу Києва в Європі».

«Що стосується невдач, то головною я б назвав те, що Попову поки не вдалося провести через парламент свою ідею про перерахування до бюджету столиці всієї суми податку з доходів фізосіб. Наскільки я знаю, законопроект, розроблений в КМДА за вказівкою Попова, «завис» в уряді. Друга невдача для киян – неможливість провести референдум. Все було готово для його проведення, але парламент змінив законодавство про референдуми і на даний момент київський референдум провести неможливо. Вирішення цих питань дозволило б столичній громаді стати більш незалежною від центральної влади як у фінансовому питанні, так і в питанні прийняття рішень», – зазначив Кость Бондаренко.

За його словами, невдачею (як для Києва, так і для Попова) можна назвати і невизначеність із виборами мера. «Думаю, Попов при існуючому у нього рейтингу сьогодні більше за всіх зацікавлений, щоб ці вибори відбулися якомога швидше», – сказав політолог.