У Києві стартував чемпіонат бригад швидкої допомоги (фото)

Колона «швидких» рухається до місця проведення змагань

У столиці відбулося урочисте відкриття V Українського чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги з міжнародною участю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, в урочистостях взяли участь міністр охорони здоров’я України Раїса Богатирьова та голова КМДА Олександр Попов.

«З початком V Українського чемпіонату бригад екстреної медичної допомоги у столиці розпочинаються загальноміські заходи святкування Дня Києва. Історія нашої столиці тісно пов’язана з розвитком медичної галузі та, зокрема, з її працівниками. Тож хочу подякувати медикам, які щоденно вкладають свої знання, сили та професіоналізм, рятуючи життя людей, та побажати усім учасникам цікавих змагань та перемог», – зазначив у вітальному слові Попов.

Після завершення урочистостей колона «швидких» рушила Хрещатиком до місця проведення змагань – ДП «Санаторний комплекс «Пуща-Озерна» ДУС.

В V Українському чемпіонаті бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги братимуть участь 37 команд: 28 – представники українських державних закладів системи екстреної медичної допомоги, 3 команди приватних медзакладів та 4 іноземні команди з Польщі та Литва. У складі кожної команди: лікар, 2 фельдшери або медичні сестри та водій. До участі також допускаються фельдшерські команди у складі: 2 фельдшери або медичні сестри, водій.

Фото: «Обозреватель», Ольга Байвидович