У Києві з початку року потонули 16 осіб

Переважною причиною нещасних випадків є вживання алкоголю

У столиці з початку цього року на водоймах загинули вже 16 осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

За даними рятувальників, найчастіше гинуть молоді люди віком від 16 до 30 років. Переважною причиною нещасних випадків є вживання алкогольних напоїв під час купання.

Зокрема, 21 травня у парку «Партизанської слави» рятувальники за 50 м від берега знайшли тіло 17-річного хлопця. 22 травня подібний випадок стався по вул. Якубовського, 6. Там лише за 3 м від берега рятувальники знайшли тіло 35-річного чоловіка, йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим Головне управління ДСНС попереджає киян та гостей столиці про небезпеку під час купання або відпочинку на відкритих водоймах. Рятувальники закликають відпочивальників не йти у воду, а особливо запливати на велику глибину, у нетверезому стані, не використовувати неперевірені чи непристосовані місця для стрибків у воду.

Крім того, у Держслужбі нагадують, що використання моторних, вітрильних, веслових човнів, інших моторних та гребних плавзасобів, водних мотоциклів дозволяється тільки за межами громадських місць купання або за огороджувальними буями.