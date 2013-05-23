Столичні бізнесмени зекономили на «чорній» зарплаті майже 14 мільйонів

З початку року легалізовано працю понад 7 тис. осіб / Фото: bessarabiainform.com

Співробітники управління Міністерства доходів і зборів України в Києві з початку року провели 160 перевірок підприємств на предмет дотримання ними законодавства про виплату заробітної плати найнятим співробітникам, внаслідок чого 158 суб`єктам підприємництва додатково нарахували 13,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління Міндоходів у Києві.

Крім того, з початку року співробітники столичного управління Міндоходів легалізували працю більш як 7 тис. людей, із яких 3 104 людини – найняті працівники, які не мали договірних відносин із роботодавцями, а 4 108 – приватні підприємці, які працювали без державної реєстрації.

Податківці також звернули увагу на те, що порушення трудових прав громадян у частині оформлення їхньої діяльності та виплати зарплат, як і раніше, залишається поширеним явищем. «За статистикою – 99% перевірок виявляють порушення в цій сфері», – наголосили в управлінні Міндоходів Києва.

Як повідомляв УНІАН, за результатами перевірок в цілому по Україні, з початку року податківці донарахували 134 млн грн податку на доходи фізосіб і штрафних санкцій. Виявлено 28 тис. співробітників, які працювали без оформлення трудових відносин. Близько 16 тис. громадян, які працювали без дозвільних документів, офіційно зареєструвалися і сплатили до бюджету 3,8 млн грн податків.