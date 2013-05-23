Київрада віддала забудовникові частину Труханова острова

Земельна ділянка відноситься до зон, де заборонено будівництво / Фото: alp.org.ua

Київська міська рада відмовилася задовольнити протест прокуратури столиці на рішення міськради від 26 лютого 2010 року щодо передачі ТОВ «СПК БВ Чайка» земельної ділянки площею 4,266 га на вулиці Набережній, 12, в урочищі Чорторий (о.Труханів) для будівництва багатофункціонального оздоровчого комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення Київрада прийняла на засіданні сесії 22 травня, розглянувши протест прокуратури.

В протесті прокуратури від 19 липня 2010 року зазначалось, що 26 лютого Київрада прийняла рішення про передачу земельної ділянки, але станом на 15 липня 2010 р., тобто майже через 5 місяців, воно так і не було зареєстровано та підписано Київським міським головою.

Крім того, прокуратура встановила, що в порушення Земельного кодексу в проекті землевідведення відсутня згода землекористувача, якому ця земельна ділянка була відведена раніше – Київського мотоциклетного заводу.

Також в протесті наголошується, що ділянка належить до зон зелених насаджень загального користування, де заборонено будівництво. І, згідно з Програмою комплексного розвитку зелених зон, дана територія резервувалася для розвитку об`єктів природно-заповідного фонду міста.

Прокуратура також наполягає, що в рішенні про передачу «СПК БВ Чайка» немає жодних обгрунтувань про необхідність передачі компанії даних земель.

Також не отримано позитивні висновки КО «Київзеленбуд», компанії «Київводоканал», КП «Плесо», Управління водного господарства у Києві та Київській області; не розроблено містобудівне обгрунтування.

Виходячи з вищезгаданого, прокуратура вимагала скасувати рішення Київради про передачу «СПК БВ Чайка» земельної ділянки в урочищі Чорторий. Зазначалося також, що протест зупиняє дію вказаного рішення міськради.