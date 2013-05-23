Під Києвом пройде чемпіонат зі середньовічного фехтування

У чемпіонаті візьмуть участь кращі бійці клубів історичної реконструкції

В рамках святкування Дня Києва відбудеться Чемпіонат України зі середньовічного історичного фехтування «Поклик Героїв I».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, чемпіонат пройде у «Парку Київська Русь» (с. Копачів Обухівського району) 25-26 травня за участю кращих бійців клубів історичної реконструкції.

«Відважні лицарі в обладунках, їхні бойові мечі та сокири, різнобарвні стяги та щити з гербами, а головне – мужність та вправність у двобоях та масових битвах – незабутнє видовище, яке побачать гості «Парку Київська Русь», – йдеться в повідомленні.

Серед учасників чемпіонату – бійці, які захищають честь збірної України з історичного фехтування на міжнародній арені та постійно посідають місця серед кращих бійців світу. Вони продемонструють уміння володіти зброєю у безкомпромісних поєдинках, боях 5 на 5 воїнів та 21 на 21 боєць. Видовищною буде масова битва – «стінка» на «стінку», зазначили в КМДА.

Окрім середньовічних боїв, відвідувачі побачать живу колекцію коней кращих світових історичних порід, зібраних у Княжій конюшні «Парку Київська Русь».

Також усі бажаючі зможуть взяти участь в активних розвагах, покататись на конях, відчути себе справжнім воїном у лучному тирі, приміряти модні середньовічні костюми.

Крім того, у програмі театралізовані постановки, трюки верхи на конях та виступ гурту етно-рок-музики «F.R.A.M.». Увечері – вогняне шоу та феєрверк.