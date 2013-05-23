Кращі діячі мистецтв Києва отримають по 25 тисяч

У рамках вручення премії будуть представлені твори живопису

Сьогодні, 23 травня, в Київській міській державній адміністрації відбудеться урочисте вручення мистецької премії «Київ».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, цього року за вагомі здобутки у творчій діяльності премію отримають письменник Микола Славінський, кінодраматург Людмила Лемешева та режисер Сергій Лисенко, композитор Вікторія Полєва, журналіст Валентина Давиденко (Осипець), майстриня Ольга Шинкаренко, скульптор Василь Корчовий.

Переможцям мистецької премії «Київ» вручать дипломи, нагрудні знаки та грошові премії.

Крім того, вже втретє за ініціативою Національної спілки художників України в рамках урочистої церемонії вручення премії відбудеться мистецька акція «Художники Києва – рідному місту», під час якої будуть представлені живописні твори, у яких відображено Київ та краєвиди України.

Як повідомлялося, мистецька премія «Київ» в галузі літератури, кіномистецтва, музичної композиції, журналістики та театрального, образотворчого і народного декоративного мистецтв була започаткована 13 років тому з метою відзначення та підтримки найкращих митців Києва, які є гордістю сучасної національної культури. Наразі вона є другою за розміром нагородою в Україні після Національної премії імені Тараса Шевченка. Її розмір становить 25 тис. грн.

За роки існування лауреатами Мистецької премії «Київ» стали кіноактори Броніслав Брондуков та Іван Гаврилюк, артисти театру і кіно Остап Ступка та Олексій Богданович, кінематографісти Юрій Одинокий, Роман Балаян та Богдан Жолдак, композитори Євген Станкович і Мирослав Скорик та багато інших відомих митців.