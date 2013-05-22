Пабат приїхав на засідання Київради в темних окулярах і з помічницею (фото)

Олександр переніс вже 8 операцій

Постраждалий в результаті вибуху феєрверку глава фракції ГАК Олександр Пабат сьогодні взяв участь у засіданні Київради.

У будівлі міськради він з`явився в елегантному костюмі, темних окулярах і під руку з помічницею.

Як раніше повідомляв УНІАН, Пабат розповів журналістам, що вже пережив 8 операцій, але залишається проблема з оком. Він вже пройшов частину реабілітаційного курсу, але через те, що активізував свою депутатську роботу, зараз перервав цей процес.

Він збирається продовжити реабілітацію після того, як депутати Київради підуть на канікули.

Нагадаємо, політик постраждав у себе на дачі 2 лютого 2013 року. За однією з версій, він хотів влаштувати феєрверк на честь дня народження сина, проте установка не вистрілила, він нахилився, щоб зрозуміти, в чому справа, в цей час стався вибух. І одна з петард влучила йому прямо в обличчя.

Він отримав сильні опіки, були роздроблені деякі лицьові кістки. Лікарі змушені були видалити йому одне око, друге не постраждало. У Німеччині Пабату зробили кілька операцій із збереження зору.