Попов обіцяє повністю впровадити новий стандарт освіти

Попов назвав проект амбіційним, але реалістичним

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов вважає затвердження Київрадою Столичного стандарту освіти «найкращим подарунком» до Дня Києва всім столичним педагогам, школярам та їх батькам». Так голова КМДА прокоментував прийняте сьогодні рішення Київради підтримати проект Столичного стандарту освіти.

«Що я можу сказати? Напевно, це найкращий подарунок напередодні дня міста всім столичним вчителям, усім школярам, вихованцям дитсадків, всім батькам, в тому числі майбутнім батькам. Наша спільна з педагогами і всіма киянами, які прийняли участь в розробці Столичного стандарту освіти, робота вийшла на новий етап – практичної реалізації».

Керівник міста підкреслив, що Столичний стандарт освіти став другим після Стратегії розвитку Києва стратегічним документом, безпосередню участь у розробці якого взяли кияни. Більше того, проект Столичного стандарту освіти, по суті, складений самими педагогами, школярами та їх батьками.

Попов розповів журналістам, як народилася ідея Столичного стандарту освіти. «Моя дружина – педагог. Тому про проблеми, з якими стикаються вчителі, вихователі дитсадків, я знаю не з чуток. У тому числі і про рівень зарплат педагогів, про соціальний захист. Було також розуміння того, що Києву необхідний якісно новий рівень освіти – щоб наші випускники могли конкурувати з випускниками європейських шкіл і вузів. Так, власне, і народилася ідея нового стандарту», – розповів Олександр Попов.

«Коротко я б описав проект так: випускник столичної школи буде мати знання, які гарантують йому місце в найпрестижніших вузах країни та Європи. Випускникам київських вузів – престижну роботу. Все це буде досягнуто за рахунок розвитку матеріальної бази київських навчальних закладів і гідної мотивації педагогів», – додав голова КМДА.

За його словами, деякі свої пропозиції він озвучив фахівцям у сфері освіти, вони, у свою чергу, сформували основу майбутнього проекту. Але основна маса пропозицій була отримана безпосередньо від київських вчителів, вихователів, батьків. При цьому, як зізнався голова КМДА, процес створення був «непростий». «Хотілося більшого, але ми розуміли, що проект повинен бути одночасно і амбітним, і реалістичним. Вважаю, нам це вдалося зробити», – сказав Олександр Попов.

Керівник міста при цьому зазначив, що зробить все, щоб цей проект був реалізований у повному обсязі.

Нагадаємо, в середу, 22 травня, Київрада затвердила проект Столичного стандарту освіти. Проект був ініційований головою КМДА Олександром Поповим і створений на основі пропозицій столичних педагогів, школярів, батьків.