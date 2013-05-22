У трьох районах Києва промиють труби: водою краще не користуватися

Під час промивки не рекомендується використовувати воду з крана / Фото: odintsovo.info

Згідно з графіком щорічних санітарно-технічних заходів на міських мережах холодного водопостачання, у ніч з 22 на 23 травня «Київводоканал» проведе промивання водопроводу у частині Голосіївського та Солом’янського районів, а у ніч з 23 на 24 травня – у частині Дарницького району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Акціонерної компанії «Київводоканал».

За інформацією прес-служби, з 23:00 22 травня до 7:00 23 травня у зону профілактичних заходів потраплять мережі: у Голосіївському районі по вулицях: Китаївській, Закарпатській, Весняній, Ягідній, Кащенка, Боровиченка, Набережно-Корчуватській, Новопирогівській та проспекту Науки; у Солом’янському районі по вулицях: Урицького, Островського, Платонівській, Краснодонській, Кубанській, Кавказькій, Солом’янській, Волгоградській, Привітній, Кудряшова, Локомотивній, Докучаївській, Організаторській, Механізаторів, Красикова, Кондукторській.

З 23:00 23 травня до 7:00 24 травня у зону профілактичних заходів потраплять мережі частини Дарницького району по вулицях: Автопарковій, Колекторній, Світлій та провулку Високовольтному.

Прочистка здійснюється після опівночі, щоб не створювати незручності мешканцям будинків. Впродовж цього часу «Київводоканал» не рекомендує використовувати воду з крану у якості питної чи для приготування їжі без попереднього кип’ятіння. Після завершення профілактичних заходів абонентам перед використанням води з крану потрібно спустити її впродовж 15 хв.

Про профілактичні заходи на мережах «Київводоканал» заздалегідь попередив районні житлово-експлуатаційні організації.