Герега придумала, як продовжити повноваження нинішньої Київради

Під КМДА встановили лічильник днів до закінчення повноважень Київради

Секретар Київради Галина Герега заявляє, що сесію міської ради закривати сьогодні не буде і Київрада продовжує свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу перед початком засідання Київради, коментуючи мітинг активістів біля КМДА та встановлення ними лічильника, що відраховує останні дні роботи депутатів Киїради нинішнього скликання.

«Сесію закривати я сьогодні не буду. Якщо вона не закривається, то це не останнє засідання», – наголосила Герега.

За її словами, депутати продовжують працювати у звичайному режимі і вже наповнюють порядок денний наступного засідання сесії.

Як сказала Герега, поки невідомо, коли відбудеться наступне засідання, але коли дата буде визначена, про це обов’язково стане відомо ЗМІ.

Секретар Київради зазначила, що депутати не збираються йти у відпустки, а налаштовані на роботу і на вирішення проблем міста.

Також Герега наголосила, що Київрада працюватиме в рамках законодавства.

Вона запевнила, що зі свого боку вона і депутати зробили все можливе, щоб вибори у Києві були призначені, зокрема, було направлено звернення до Верховної Ради. За словами Гереги, яке рішення прийме Верховна Рада, Конституційний Суд, таке й будуть виконувати депутати Київради цього скликання.

Як повідомляв УНІАН, до Конституційного Суду 19 березня надійшло подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції і закону про місцеві вибори щодо виборів у Києві. Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

21 березня Верховна Рада прийняла за основу проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради і Київського міського голови». Документом передбачено призначити чергові вибори у Києві на 2 червня 2013 року.

2 квітня Верховна Рада не підтримала в другому читанні проект постанови про призначення виборів у Києві авторства Віталія Кличка. Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня.

Пізніше до парламенту було внесено проект постанови про призначення київських виборів авторства Володимира Яворівського.

На відміну від відхиленого проекту, новим документом пропонується призначити не чергові, а позачергові вибори, що, на думку опозиціонерів, могло б зняти колізію щодо конституційності цих виборів. Крім того, у ній не вказується конкретна дата виборів, а зазначається, що вони мають відбутися не пізніше ніж за 60 днів з моменту ухвалення постанови парламентом.

У Партії регіонів заявили, що чекатимуть висновку Конституційного Суду з приводу призначення столичних виборів.

11 квітня КС перейшов до закритої частини розгляду справи за поданням народних депутатів щодо визначення дати виборів у Києві.

15 травня сайт LB.ua з посиланням на власні джерела повідомив, що рішення КС щодо цих виборів готове й буде оприлюднене найближчим часом. Згідно із наявною інформацією, своїм рішенням КС роз`яснить, що повноваження депутатів Київради закінчуються у 2015 році, а не 2 червня 2013 року, на чому наполягає опозиція.

Разом з тим, вибори мера Києва повинні бути проведені цього року, і в КС пропонують призначити дату на серпень.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов`язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановано на останній тиждень жовтня 2015 року.