Пабат займеться поліпшенням реабілітації інвалідів

Олександр Пабат у будівлі Київради 22 травня

Депутат Київради Олександр Пабат має намір підготувати проект рішення щодо покращення реабілітації інвалідів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я зараз спілкуюся зі Спілкою інвалідів, і ми намітили ряд заходів з покращення їх реабілітації. І з приводу цього буде проект рішення. Тепер я розумію, що є для показухи, а що справді людям необхідно», – сказав Пабат.

Також він збирається вести активну діяльність з метою покращення умов праці середнього медичного персоналу: «На жаль, цим людям неналежна увага приділяється. Операцію можуть зробити, а післяопераційний догляд практично відсутній».

Крім того, за словами Пабата, він вже зараз зустрічається з керівниками соціальних закладів, в тому числі шкіл, дитячих садочків, інтернатів, з приводу харчування тих людей, що там перебувають. Депутат також повідомив, що продовжить роботу за проектом реформування системи медичних закладів у місті, зокрема, в галузі стоматології, чим він займався і раніше.

Щодо свого стану здоров’я Пабат повідомив, що вже пережив 8 операцій, але залишається проблема з оком. Він вже пройшов частину реабілітаційного курсу, але через те, що активізував свою депутатську роботу, наразі перервав цей процес. Він збирається продовжити реабілітацію після того, як депутати Київради підуть на канікули.

Пабата у Київраді увесь час супроводжує його помічник.

Нагадаємо, політик постраждав у себе на дачі 2 лютого 2013 року. За однією з версій, він хотів влаштувати феєрверк на честь дня народження сина, проте, установка не вистрілила, він нахилився, щоб зрозуміти в чому справа, в цей час стався вибух. І одна з петард влучила йому прямо в обличчя. Він отримав сильні опіки, були роздроблені деякі лицьові кістки. Лікарі вимушені були видалити йому одне око, друге не постраждало. У Німеччині Пабату зробили декілька операцій зі збереження зору.