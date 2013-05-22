З «Народної партії» у Київраді вийшла половина депутатів

Гоцький і Костржевський вступили у фракцію ГАК

Половина депутатів вийшли із фракції «Народна партія» у Київраді.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заяви Дениса Костржевського, Миколи Гоцького, Олександра Ліщенка, Олени Овраменко та Жанни Шафаренко опрлюднила на засіданні сесії секретар Київради Галина Герега.

Вона також поінформувала, що згідно із заявами, Костржевський та Гоцький вступили у фракцію ГАК.

Довідка УНІАН. Фракція «Народна партія» у Київраді нараховувала 10 депутатів.