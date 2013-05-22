Герега звернеться до прокуратури з приводу виламаних свободівцями дверей

Герега заявила, що не дозволить використовувати трибуну Київради «для політичних акцій»

Київрада звернеться до Верховної Ради і Генеральної прокуратури з проханням дати оцінку діям народних депутатів від ВО «Свобода» та їхніх помічників на сьогоднішньому засіданні ради.

Як передає кореспондент УНІАН, така ініціатива була озвучена депутатом Київради від «Громадського активу Києва» Юрієм Бондарем.

Відповідне доручення секретар Київради Галина Герега дала постійній комісії Київради з регламенту та правопорядку. Ця комісія письмово звернеться до органів прокуратури і народних депутатів, щоб остаточно визначитись, як працювати надалі в умовах, коли до сесійної зали приходять не тільки парламентарії, але й їхні помічники.

Герега наголосила, що не дозволить використовувати трибуну Київради «для політичних акцій», у залі Київради повинні прийматися господарські рішення.

У свою чергу, голова комісії Київради з регламенту Віталій Павлик зазначив, що на сьогодні у народних депутатів від «Свободи» більше 140 помічників, і якщо вони усі прийдуть до сесійної зали, то просто не буде умов для роботи. Він звернув увагу на те, що депутатів Київради – 120 осіб.

Павлик наголосив, що якщо усі народні депутати захочуть прийти з помічниками на засідання Київради, то, за простими підрахунками, це буде не менше 14 тисяч лише помічників, які навіть не помістяться у залі.

Депутат Київради Олександр Пабат закликав депутатів від ВО «Свобода» конструктивно працювати в сесійній залі Київради, а саме – не просто озвучувати загальні звинувачення чи претензії, а висувати їх по конкретному питанню порядку денного із законодавчим обгрунтуванням.

Усе це відбулося після виступів народних депутатів від ВО «Свобода» Андрія Іллєнка та Ігоря Мірошниченка, які заявили, що обов’язково найближчим часом пройдуть вибори Київради, оскільки повноваження депутатів нинішнього скликання завершуються 2 червня. Вони також сказали, що нинішня сесія підготувала «земельний дерибан».

За даними секретаріату Київради, до сесійної зали зайшли 4 народних депутата і 26 їхніх помічників.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від ВО «Свобода» виламали вхідні двері до сесійної зали Київради, щоб провести своїх помічників на засідання.