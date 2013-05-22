Свободівці виламали двері до сесійної зали Київради (фото)

Нардепи відкрили двері, зняли їх з петель і провели помічників

Народні депутати від ВО «Свобода», серед яких Ігор Мірошниченко та Андрій Іллєнко, виламали вхідні двері до сесійної зали Київради, щоб провести своїх помічників на засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, народні депутати хотіли разом зі своїми помічниками бути присутніми у сесійній залі, щоб контролювати голосування по земельних питаннях.

Як зазначив Мірошниченко, сьогодні до порядку денного внесено велику кількість таких питань, і «свободівці» планують стежити за тим, щоб голосування депутатів було персональним.

Охорона відмовлялась пропускати помічників до сесійної зали. Тому народні депутати відкрили двері та зняли їх з петель і провели своїх помічників на засідання.

У свою чергу, секретар Київради Галина Герега відмовилась розпочинати пленарне засідання, вимагаючи, щоб помічники народних депутатів залишили приміщення зали.

Однак, за словами Мірошниченка, згідно із законом про статус народного депутата, помічники парламентаріїв мають право бути присутніми в сесійній залі.

В результаті засідання розпочалось.

Фото: Олександр Проценко, «Коментарі»