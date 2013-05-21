Голубченка призначено першим заступником Попова

Кандидатура Голубченка погоджена Президентом і Кабміном

Анатолія Голубченка 21 травня 2013 року призначено першим заступником голови Київської міської державної адміністрації. Відповідне розпорядження підписала секретар Київради Галина Герега після погодження кандидатури Президентом України та Кабінетом міністрів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА.

Разом із тим, Голубченка звільнено з посади заступника голови КМДА.

*** Анатолій Голубченко народився 6 червня 1950 р. у Маріуполі Донецької області. У 1970 р. закінчив Ждановський металургійний інститут, отримавши освіту за фахом інженер-металург. За визначні заслуги та досягнення в трудовій діяльності був нагороджений найвищими державними нагородами: Почесне звання «Заслужений працівник промисловості України» (1995 р.), ордени «За заслуги» ІІІ ступеня (1998 р.), «За заслуги» ІІ ступеня (2008 р.), «За заслуги» І ступеня (2010 р.), нагорода «За сумлінну працю» (2010 р.). Є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 р.).

Як повідомляв УНІАН, 22-23 березня у Києві випала більш як місячна норма снігу, що призвело до колапсу інфраструктури міста.

26 березня голова КМДА Попов заявив, що прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Голубченко наприкінці березня був призначений на посаду в.о. першого заступника голови КМДА. Проте Попов тоді заявив, що це не остаточне рішення, і повідомив, що розглядається декілька кандидатур на посаду його першого заступника.

7 травня сам Голубченко заявив, що його кандидатура погоджена Кабміном на посаду першого заступника голови КМДА.