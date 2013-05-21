Київська влада вирішила через суд заборонити гей-парад

Черниці під час акції проти проведення гей-параду в Києві

Київська влада вимушена звернутися до суду з позовною заявою щодо заборони проведення будь-яких заходів, окрім передбачених програмою святкування Дня столиці та Дня Києва 25 травня 2013 року в центральній частині міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на Департамент суспільних комунікацій.

Таке рішення зумовлене низкою повідомлень, що надійшли до КМДА від громадських організацій та громадян щодо проведення в одному й тому ж місці масових заходів, які є різнополярними за поглядами та формою, а також у зв’язку з великою кількістю заходів, запланованих у рамках святкування Дня Києва та Дня столиці.

Зокрема, від організаційного комітету «Київ ПРАЙД 2013» та представників ЛГБТ-організацій надійшло повідомлення щодо проведення 25 травня мирної демонстрації «Марш рівності». Її метою є подолання дискримінації та досягнення рівності для всіх соціальних груп і меншин в Україні. Заявлена кількість учасників – близько 500 осіб.

Водночас, станом на 21 травня до КМДА надійшло 10 повідомлень про проведення акцій протесту, спрямованих на перешкоджання проведення акції представниками ЛГБТ-організацій. Заявлена кількість осіб становить близько 39 тисяч осіб.

Також зареєстровано понад 500 звернень від громадян та громадських організацій із проханням заборони проведення «Маршу рівності», під якими підписалися більш як 10 тисяч осіб, та звернення до голови Київської міської державної адміністрації від 61 народного депутата з проханням через судові органи влади обмежити проведення будь-яких тематичних вуличних заходів ЛГБТ-спільнотою в травні-червні 2013 року.

Разом із тим, 25 травня відповідно до розпорядження КМДА від 25.03.2013 №379 заплановано близько 200 загальноміських та культурно-мистецьких заходів, пов’язаних із святкуванням Дня столиці та Дня Києва.

Зважаючи на всі зазначені факти, міська влада неодноразово зверталася до організаторів «Маршу рівності» з проханням перенести запланований марш, проте організатори проведення маршу відмовилися змінити дату. Враховуючи необхідність забезпечити належний рівень проведення загальноміських та культурно-мистецьких заходів, присвячених Дню Києва, Київська міська державна адміністрація змушена була звернутися до суду.

У Департаменті суспільних комунікацій зазначають, що КМДА готова забезпечувати належне проведення всіма організаціями й громадянами мітингів, походів і демонстрацій, які гарантовані статтею 39 Конституції України. Разом із тим, міська влада повинна діяти в межах законодавства та вживати необхідні заходи для забезпечення державного й громадського порядку, захисту життя й здоров’я людей.