У Києві на три дні обмежать рух транспорту

Рух буде перекрито на тих вулицях, по яких пройде маршрут велогонки

У ці вихідні (24, 25 і 26 травня) в рамках програми святкування Дня Києва в шостий раз у столиці пройде масштабне і традиційне велосвято – Race Horizon Park 2013.

На час заїздів буде перекрито частину вулиць для проїзду автомобілів, по яких пройде маршрут перегонів.

24 травня, у п`ятницю, з 11:00 до 14:00 буде обмежено рух на вул. Героїв Оборони, Голосіївському проспекті, вул. Голосіївській, вул. Саперно-Слобідській, Стратегічному шосе, проспекті Науки, вул. Блакитного.

У суботу, 25 травня, з 8:00 до 16:00 перекриють рух на Європейській площі, Майдані Незалежності, вул. Хрещатик, Бессарабській площі.

26 травня, у неділю, з 9:00 до 15:00 перекриють вул. Миколи Грінченка, Кіровоградську, Червонозоряний проспект, вул. Андрія Головка, вул. Солом`янську, Протасів Яр.

Для забезпечення безпеки велогонки буде відремонтовано дорожнє покриття низки вулиць міста, які на час стануть імпровізованими шосе для професійних велосипедистів. Дане доручення отримали глава Солом`янського та Голосіївського районів Києва від голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова.