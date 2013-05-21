У Києві мотоцикліст збив велосипедистку і втік

Дівчина із забоями тіла була госпіталізована / Фото: прес-служба УДАІ ГУ МВС у Києві

Столична ДАІ шукає свідків ДТП, що сталася 19 травня близько 19.00 на вулиці Генерала Наумова, 66, – мотоцикліст збив велосипедистку та залишив місце пригоди.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, у Святошинському районі невстановленим мотоциклом скоєно наїзд на 21-річну дівчину – велосипедистку. Водій мотоцикла, скоївши наїзд та не зупинившись, втік з місця пригоди. Дівчина, яка їхала на велосипеді, отримала травми. Її із забиттям тіла, закритою травмою грудної клітини доставлено до лікарні.

Столична ДАІ звертається до свідків даної пригоди з проханням відгукнутися та надавати інформацію на телефон чергової частини УДАІ – 483-70-64.

При цьому УДАІ зазначає, що за 4 місяці цього року в столиці сталося 35 дорожньо-транспортних пригод за участю двоколісних транспортних засобів, у тому числі 13 ДТП з постраждалими, в яких одна людина загинула та 15 осіб отримали травми. Столична Державтоінспекція звертається до всіх водіїв двоколісних транспортних засобів – будьте уважні за кермом, дотримуйтесь Правил дорожнього руху.