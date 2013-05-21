Автомобілі на Андріївський узвіз будуть пускати тільки за перепустками

В`їзд на Андріївський узвіз перекриють боллардами

Після запуску естакади на Поштовій площі, запланованого на День Києва, на Андріївському узвозі почнуть перекривати рух транспорту.

Про це повідомляє «Сегодня» з посиланням на заступника голови Київської міської державної адміністрації Михайла Кучука.

«Ми почнемо перекривати узвіз для транспорту після запуску естакади на Поштовій площі. Чергуватимуть співробітники ДАІ. А після цього на Андріївському почнуть встановлювати болларди (висувні стовпчики – ред.), причому за рахунок інвестора», – заявив Кучук.

Глава ОСН «Вуличний комітет «Андріївський узвіз» Віктор Хаматов говорить, що висувні стовпи встановлять протягом року. Визначено п`ять місць: біля Андріївської церкви, на повороті на вулицю Воздвиженську, два болларди на Боричевому току і внизу, на Покровській вулиці.

«Без боллардів регулювати рух складно. Ми просили встановити пост ДАІ, але ця міра виявилася неефективною. Наприклад, на Андріївському – близько 20 ресторанів, яким треба доставляти продукти. Водій каже: я везу спеції в ресторан. Як його перевіряти? Тому в`їзд на вулицю буде організований за перепустками, за допомогою яких можна буде активувати болларди», – розповів Хаматов.

Нагадаємо, 29 квітня було підписано розпорядження голови КМДА про впорядкування проїзду по Андріївському. Мета – захист будівель від впливу вібрації і загазованості. В`їхати можуть тільки люди, які живуть і працюють в тутешніх будинках, а також спецтранспорт. Регулювати виїзд-в`їзд хочуть боллардами.