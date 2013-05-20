Директор «Київської фортеці» заявляє, що його не пускають на роботу

Відновлений рішенням Апеляційного суду Києва від 14 травня ц.р. на посаді керівника Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» В`ячеслав Кулінич заявляє, що його не пускають на робоче місце за «дзвінком» з Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

Про це Кулінич сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Я вперто виходив на роботу. Коли вдавалося попасти, а коли – ні. Там існує електронний ключ. Але одного дня цей ключ перестав працювати. Одна із співробітниць мені сказала по телефону, що Ви нас вибачте будь-ласка, ми вас підтримуємо, але дана вказівка вас не пускати. Департамент культури дав вказівку не пускати мене на робоче місце», – сказав Кулінич.

За словами відновленого судом на посаді керівника музею, по телефону він мав розмову з директором Департаменту культури Світланою Зоріною, яка сказала, що потрібно її відповідний наказ про відновлення Кулінича на посаді.

«Зоріна каже, що ви можете повернутись тільки, коли буде мій наказ», – сказав Кулінич.

Юрист Олег Король, який надає підтримку Куліничу в його справі з відновлення на посаді, наголосив, що згідно із законодавством, рішення суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту проголошення. «Навіть не друкування, а проголошення! Нагадаю, що 14 травня відбулося проголошення, а вже наступного дня, відповідно, рішення вже є чинним і підлягає обов`язковому виконанню», – заявив юрист.

«Зоріна в телефонному режимі намагалася пояснювати Куліничу, що не треба поспішати, що їм відомо про існування судового рішення про відновлення його на роботі. Це рішення просто виконувати, бо там написано: «скасувати наказ про звільнення», тобто його, наказу, не існує. Тобто, відповідно, не потрібно і нового наказу про поновлення В’ячеслава Яковича на посаді», – запевнив юрист.

За його словами, Зоріна намагалася в телефонному режимі сказати, що «не потрібно виконувати рішення суду, не потрібно виходити на роботу».

«На що Кулінич попросив у письмовій формі написати пояснення, чому йому не треба виходити на роботу. Заніс письмову заяву в приймальню Зоріної, але відповіді поки немає», – додав юрист.

За словами Короля, щоб унеможливити схему «розігрування карти прогулу В’ячеслава Яковича, тобто невиходу його на роботу», кожного дня, коли Кулінич не може потрапити на робоче місце, складається відповідний юридичний акт про це.

Юрист повідомив, що завтра вже має бути рішення суду в повному варіанті в письмовому вигляді, і якщо Департамент культури не змінить свою позицію щодо Кулінича, то доведеться звертатися до судових виконавців.

«Наразі була оголошена вступна та резолютивна частина, і суду потрібно 5 днів для того, щоб підписати повний текст судового рішення. П`ятий день – завтра. Тобто в середу буде цей повний текст, і тоді ми, очевидно, вже не будемо чекати, звернемось до відповідних інстанцій. І тоді держвиконавець має змусити виконати рішення суду в примусовому порядку», – сказав Король.

Кулінич в чергове заявив про своє переконання, що його хотіли змістити з посади, щоб поставити іншу людину, яка не чинитиме перешкод для реалізації планів забудовників, які зазіхають вже багато років на територію фортифікаційного комплексу.

Як повідомив Кулінич, йому передано в руки кадастровий план перспективного розвитку Київської фортеці, розроблений в період, коли він був відсторонений від виконання обов`язків керівника музею. Він стверджує, що цей план вже передбачає вилучення 2,5 га території музею біля НСК «Олімпійський», тобто території Косого капоніру. Що там планують зводити поки невідомо, але опори, які вбиті в землю, за словами директора Фортеці, потужні, а отже розраховані для масштабного будівництва.

Як повідомляв УНІАН, Кулінича було звільнено з посади керівника «Київської фортеці» влітку минулого року. Кулінич одразу заявив, що вважає незаконним наказ Головного управління культури КМДА (зараз Департамент культури КМДА) про його звільнення. У зв’язку з цим він оскаржив наказ в Окружному адміністративному суді Києва.

Кулінич зазначав, що у наказі, виданому 17 липня 2012 р., йдеться про його звільнення «у зв`язку з неодноразовим порушенням трудової дисципліни, невиконанням доручень Головного управління культури». «Хоча весь цей час вони регулярно нам підтверджували премію і тільки за тиждень до цього наказу вони винесли мені догану за те, що я не пустив комісію з передачі Башти (№4 – УНІАН) в оренду на територію музею», – додав Кулінич. Крім того, за словами Кулінича, наказ про його звільнення видано з порушенням закону, оскільки він у цей час хворів.

У свою чергу начальник Головного управління культури КМДА Світлана Зоріна наполягала на законності звільнення Кулінича з посади директора Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Кулініч до цього звільнення пропрацював у «Київській фортеці» близько 17 років.