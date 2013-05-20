Столичні «хрущовки» поки зносити не будуть

Попов назвав програму зі знесення «хрущовок» невигідною / Фото: spb-gazeta.narod.ru

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов не прогнозує у найближчі два роки масової реалізації проектів з реконструкції чи знесення «хрущовок».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов сказав сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Для того, щоб цю програму запустити, потрібно мати певну ситуацію на ринку житла. Якщо така ситуація позитивна, вона дозволяє ці проекти робити виключно як не бюджетні, як комерційні. В принципі місто готове організаційно, щоб запустити такі програми, але сьогодні їх не буде. Тому що вони не вигідні», – прокоментував Попов.

Водночас голова КМДА зазначив, що в столиці «є випадки, коли ми окремо ті чи інші квартали, райони, невеличкі території за останні два роки таким чином модернізували, збудували нові будинки».

«Але це не вирішує питання. Моє бачення – 2013-2014 рік у нас масово ця програма не піде. Можливо, якщо в 2014 році вона не тільки в Києві, а й в інших містах отримає державну підтримку, тоді це можна запустити на конвеєр. Але на сьогодні поки що ми цього зробити не можемо», – підкреслив Попов.

Як повідомляв УНІАН, торік головний архітектор Києва Сергій Целовальник поінформував, що голова КМДА доручив Головному управлінню містобудування і архітектури розробити варіанти участі міста в програмах реконструкції кварталів застарілого житлового фонду.

У свою чергу заступник начальника цього ГУ Андрій Вавриш назвав дві проблеми, які заважають реконструкції «хрущовок» – правове регулювання питання відселення територій та інвестиційна складова, пов`язана з економічною доцільністю вкладати в такі проекти. За його словами, Попов висунув завдання проаналізувати весь спектр існуючих проблем, розробити найкращі варіанти участі міста в цих програмах, у тому числі й формат взаємодії з інвестором. Зокрема, і розробити пропозиції щодо зміни правового поля.

Вавриш відзначив, що для інвестора існують величезні ризики участі у подібних проектах, оскільки, згідно із законодавством, один житель може обмежити відселення всіх територій.

Довідка УНІАН. Ще наприкінці 2006 року тодішній віце-прем`єр-міністр, міністр будівництва, архітектура і житлово-комунального господарства Володимир Рибак назвав 2007 рік роком знесення «хрущовок». За його словами, Мінбуд вже готує відповідну програму.