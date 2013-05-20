У Києві пройшов Другий Міжнародний вино-фестиваль «Поляна»

Гостям фестивалю були презентовані кращі вина Італії, Франції, Іспанії, США, Аргентини, Чилі, ПАР і Австралії

17-19 травня 2013 року у столичному виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» відбувся Другий Міжнародний вино-фестиваль «Поляна».

Учасниками фестивалю стали понад 50 виноробень та виробників міцних алкогольних напоїв з 5 континентів. Гостям вино-фестивалю були презентовані кращі вина Італії, Франції, Іспанії, США, Аргентини, Чилі, ПАР і Австралії, а також бренді, кальвадос, коньяк, арманьяк, віскі та інші міцні алкогольні напої провідних світових брендів.

Організатором заходу виступила національна мережа виномаркетів «Поляна». «Ми створили цей винний фестиваль, де наш відвідувач сам зможе спробувати різні напої і вибрати вино або щось міцніше за смаком і по душі», – говорить Юрій Серебров, директор національної мережі виномаркетів «Поляна».

Для фахівців галузі виноторгівлі організатори підготували низку майстер-класів від представників всесвітньо відомих виноробів, які прибули в Україну на фестиваль.

Окрім майстер-класів та демонстрації новинок, гостей також очікували цікава розважальна та конкурсна програма, яскраві бармен-шоу, кулінарні шоу й майстер-класи з приготування різноманітних делікатесів, які зазвичай подаються до вина шеф-кухарями Дому делікатесів Delight, віскі-ресторану Single та винного ресторану Lavinia.

Загалом за три фестивальних дні близько 10 тис. відвідувачів мали змогу ознайомитися з експозиціями провідних виноробень та виробників міцних алкогольних напоїв, поспілкуватися у невимушеній атмосфері з їх представниками та сомельє, продегустувати представлену продукцію і навіть придбати її за спеціальною фестивальною ціною.

На думку основоположника та натхненника вино-фестивалю Іллі Грінберга, генерального директора дистриб’юторської компанії «Марком», саме дворазове зростання відвідуваності фестивалю, порівняно з минулим роком, є головним свідченням його успішності.