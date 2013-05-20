Купальний сезон у Києві відкриється не раніше червня

Столичні пляжі почнуть отримувати санітарні паспорти у червні

Голова КМДА Олександр Попов розраховує, що всі міські пляжі Києва цього сезону отримають санітарні паспорти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам.

«Минулого року ця тема (отримання санітарних паспортів – УНІАН) була майже до кінця вирішена. Ми досягнули майже 80%. На цей рік завдання – мати на всі 100%. «Плесо» зараз цим питанням займається», – сказав голова КМДА.

За словами Попова, готовність пляжів буде забезпечено вже у травні, а санітарні паспорти почнуть отримувати ці зони відпочинку з червня.

«Якщо десь буде якесь запізнення, то я думаю, що невелике. І це пов’язано з тим, що Дніпро піднявся, і треба виконувати всі роботи після підтоплення», – сказав Попов.

За інформацією голови КМДА, частина міських пляжів ще залишаються підтопленими, оскільки після підняття Дніпра на 1,5 м внаслідок повені рівень води впав поки на 0,5 м.

Як поінформували в КМДА, до літнього сезону фахівці підприємства «Плесо» готують 11 міських пляжів, 14 зон відпочинку біля води та 50 водних об’єктів.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, «з 13 квітня фахівці Спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби (САРВС) КП «Плесо» обстежують та очищають від підводних перешкод для купання 72,8 га підводної частини пляжів, складають мапо-схеми глибин, акти обстеження дна водойм та акти усунення перешкод». У місцях, непризначених для купання, встановлять огороджувальні буї.

Наразі організовано роботу 25 рятувальних постів, комплектуються 22 пости надання першої медичної допомоги, з яких сьогодні працюють 15.

Як зазначають в КМДА, впроваджується проект радіофікації пляжів та зон відпочинку. У поточному році планується радіофікувати 11 міських пляжів та одну зону відпочинку, а у наступному – всі інші 13 зон відпочинку.