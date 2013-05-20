Святкування Дня міста обійдеться київському бюджету в мільйон

Концерт на Майдані Незалежності профінансують спонсори / Фото: vershky.com

На святкування Дня Києва з бюджету міста виділено близько 1 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова КМДА Олександр Попов після засідання колегії КМДА, де розглядалися питання підготовки до святкування Дня Києва та Дня столиці 25-26 травня.

«Це традиційно близько мільйона гривень з бюджету міста. Я точно не можу сказати. Плюс-мінус», – сказав Попов.

За словами голови КМДА, традиційно концерт, що проходитиме на Майдані Незалежності за участю зірок естради, фінансують спонсори.

Водночас, місто забезпечує фінансування різноманітних спортивних змагань і культурних заходів. «Це те, що в бюджеті міста щороку закладається, і це невеликі суми», – сказав Попов.