Святкування Дня міста обійдеться київському бюджету в мільйон
Гроші підуть на спортивні та культурні заходи
Концерт на Майдані Незалежності профінансують спонсори / Фото: vershky.com
На святкування Дня Києва з бюджету міста виділено близько 1 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова КМДА Олександр Попов після засідання колегії КМДА, де розглядалися питання підготовки до святкування Дня Києва та Дня столиці 25-26 травня.
«Це традиційно близько мільйона гривень з бюджету міста. Я точно не можу сказати. Плюс-мінус», – сказав Попов.
За словами голови КМДА, традиційно концерт, що проходитиме на Майдані Незалежності за участю зірок естради, фінансують спонсори.
Водночас, місто забезпечує фінансування різноманітних спортивних змагань і культурних заходів. «Це те, що в бюджеті міста щороку закладається, і це невеликі суми», – сказав Попов.