Столичний ботсад перевірить каштани, висаджені на Хрещатику

Екологи стверджують, що замість Бріотті на Хрещатику висадили кінські каштани

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов замовив у Ботанічному саду ім. академіка Фоміна експертизу щодо сорту каштанів, висаджених на Хрещатику.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Попов підкреслив, що вважає для себе принциповим встановити відповідність каштанів тим деревам, які він обіцяв киянам. Тому як приватна особа, тобто за власні кошти, замовив таку експертизу.

«Я, як приватна особа, замовив експертизу в Ботанічному саду Фоміна. Там є фахівці, вчені, які, на мою думку, можуть дати об’єктивну інформацію. І здається, завтра ця експертиза буде готова. Тоді можна приймати якісь управлінські рішення. Якщо винні будуть наші підприємства, керівники, я не хочу грубо сказати, але я б їм шию відвернув», – сказав голова КМДА.

Він підкреслив, що завдання, яке було поставлено, – знайти найкращі сорти, привезти ці дерева і висадити на Хрещатику.

«Я думав, що воно так і відбувається. Якщо це не підтвердиться (відповідність дерев – УНІАН), то будемо радитись, що робити з цим посадковим матеріалом. Він непоганий», – зазначив Попов.

За його словам, наразі неофіційно висловлюються різні думки з приводу висаджених дерев.

«Одні вчені кажуть, що це ті каштани, які ми хотіли, а інші, що цього не може бути, вони інші. Треба дочекатись експертизи», – наголосив Попов.

За його даними, ця експертиза коштувала йому близько 2 тис. грн.

***Ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка заснований в 1839 році. Є одним із найстаріших ботанічних закладів України. Це науково-дослідна, навчальна, освітня, природоохоронна установа.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2013 року генеральний директор «Київзеленбуду» Михайло Царенко повідомив, що до 1 травня «Київзеленбуд» планує посадити 106 каштанів Бріотті на Хрещатику.

Він зазначив, що компанія UDP подарувала столиці загалом 115 саджанців сорту м’ясочервоних Бріотті, тобто, є запас саджанців у випадку, якщо окремі з дерев не приживуться.

Заступник генерального директора компанії UDP Роман Романюк повідомив, що одне дерево коштувало компанії разом із доставкою близько 6 тис. грн. Таким чином, загалом на дерева було витрачено близько 690 тис. грн.

Однак у травні екологи заявили, що на Хрещатику замість заявлених каштанів Бріотті, стійких до мінуючої молі, висадили звичайні кінські каштани білого кольору.

На їхню думку, деякі рослини навряд чи доживуть до кінця літа.

«Про це свідчить стан каштанів, які нещодавно посадили на Хрещатику: вони вже почали всихати і деякі з них навряд чи доживуть навіть до кінця літа», – пояснив експерт НЕЦУ Олександр Соколенко. Також він зазначив, що на відміну від саджанців каштанів, які були висаджені в урочистій обстановці на Хрещатику на початку квітня, сорт Бріотті має червоні квіти і листя іншої форми. Однак деякі рослини, які вже зацвіли, мають звичайні білі свічки і характерне для кінського каштана семичасне листя.

Екологи звернулися до Генеральної прокуратури України з проханням розібратися в закупівлях каштанів Бріотті для Києва.

17 травня у прокуратурі Києва повідомили, що розпочато перевірку з приводу закупівлі каштанів, висаджених на головній вулиці столиці.

Крім того, фахівцям фітосанітарної інспекції дано доручення перевірити дерева на наявність хвороб та встановити, чи відповідають висаджені каштани сорту, прописаному в договорах, зазначила прес-служба прокуратури Києва.