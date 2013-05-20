Попов придумав, як перемогти на виборах

Голова КМДА стверджує, що дата виборів йому байдужа

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов заявляє, що для нього неважливо, на коли призначать вибори мера Києва, бо він знає, як перемогти.

Як передає кореспондент УНІАН, так Попов відповів на запитання журналістів, як він ставиться до можливого призначення виборів у Києві на серпень цього року.

«Що стосується виборів, я давно заявляв про свою позицію – чим раніше вони відбудуться, тим краще і для Києва, і для мене особисто. Бо кожен раз знаходяться такі ситуації: будуть чи не будуть вибори, по-перше. По-друге, є і такі випадки, начебто ледь не я винен в тому, що вони не відбуваються», – підкреслив Попов.

Він також наголосив, що питання має бути вирішено відповідно до законодавства.

«Мені байдуже, коли їх призначать. Я знаю, як на виборах перемогти», – підкреслив голова КМДА.