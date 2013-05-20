КМДА оприлюднила програму святкування Дня Києва

У програмі – концерти, шоу феєрверків, мистецькі акції, спортивні заходи, піші екскурсії / Фото: ТСН

Програма святкування Дня столиці та Дня Києва цього року передбачає проведення цікавих творчих проектів, культурно-мистецьких, спортивних та різноманітних святкових акцій.

Про це під час засідання розширеної апаратної наради у Київській міській державній адміністрації розповіла директор Департаменту культури Світлана Зоріна.

Так, вперше одній з локацій святкування Дня Києва визначена територія Історико-архітектурного пам`ятника-музею «Київська фортеця», за адресою: вул. Госпітальна, 24-А, де відбудеться концертна програма за участю духових оркестрів. Крім того, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відбудеться фолк-опера «Коли цвіте папороть» видатного українського композитора Євгена Станковича за участю Національного заслуженого академічного українського народного хору України імені Г.Верьовки. У постановці задіяні оркестрова та балетні групи колективу.

Також в рамках святкування Дня Києва відбудеться мистецький проект «Андріївський спуск і Монмартр – культурні побратими». Метою проекту є відтворення атмосфери творчого вуличного свята на французький класичний манер, презентація української та європейської культури. Протягом двох днів усі охочі зможуть зануритися в художню атмосферу театру, музики та образотворчого мистецтва.

Юні кияни відзначатимуть свято в парку імені Тараса Шевченка. Близько 300 осіб – учні Дитячої академії мистецтв, Державної художньої середньої школи ім. Т.Г.Шевченка, шкіл мистецтв, будинків, палаців і центрів дитячої та юнацької творчості, у віці від 10 до 17 років проведуть мистецьку акцію – арт-пленер «Тарас Шевченко. Молодий погляд».

За підсумками арт-пленеру журі визначить кращі роботи, а учасники отримають цінні призи. Крім того, вибрані твори юних художників у березня 2014 року будуть подані в Національному центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» на виставці творчих робіт, присвяченій 200-річчю з дня народження Великого Кобзаря.

Також в рамках мистецького проекту «Великий, славний, вічний Київ!» на Софійській площі відбудеться концертна програма класичної музики «На Україну повернуся». Кияни та гості міста зможуть безкоштовно послухати концерт класичної музики за участю провідних зірок класичної сцени. Після завершення концерту відбудеться проекційне 3D-шоу з віртуальними перетвореннями, присвячене знаменній даті – 1025-річчю Хрещення Київської Русі.

У музеях міста пройдуть «Дні відкритих дверей». Протягом святкових днів всі охочі зможуть безкоштовно відвідати міські музеї.

Головне місце в програмі святкування Дня Києва займає і святкування Олімпійського 100-річчя. З нагоди проведення в Києві I Всеросійської Олімпіади відбудеться відкриття тематичної виставки в Музеї історії міста Києва, офіційний прийом делегацій національних олімпійських комітетів інших держав, традиційна акція «Олімпійський день», а також фінальні змагання перших «Спортивних ігор юних олімпійців».

Спеціально для туристів, які відвідають Київ 25 і 26 травня, пройдуть безкоштовні пішохідні тематичні екскурсії по Києву за наступними маршрутами: «Секретний Київ», «Михайлівська Гірка», «Дворики Києва», а також перші мультиспортивні туристські перегони.

Поряд з новими проектами в столиці пройдуть вже традиційні святкові заходи.

Так, на Оболонську набережну запрошують поціновувачів сучасного мистецтва. Там відбудеться молодіжна концертна програма та шоу феєрверків з лазерними ефектами.

Для любителів хорового мистецтва на Співочому полі Печерського ландшафтного парку відбудеться фольклорно-мистецьке свято «Пишаюся Києвом своїм, його людьми, його красою», в якому візьмуть участь аматорські хорові колективи столиці, Київської області й регіонів України.

Крім того, на Майдані Незалежності відбудеться традиційний святковий концерт за участю зірок української сцени: Катерини Бужинської, Наталії Могилевської, Ірини Білик, співачки Альоші, молодіжних груп «Время и Стекло» і «Антитіла».

У рамках святкування Дня Києва компанія «Таврійські ігри» буде проводити фінал конкурсу «Футбольна королева» від НСК «Олімпійський».

Також на Площі Зірок, що на вулиці Хрещатик, біля Пасажу відбудеться встановлення почесних зірок. Цього року зірковими номінантами були визначені: Герой України, художній керівник Національного заслуженого академічного народного хору України ім. Верьовки Анатолій Авдієвський і легенда українського футболу – Андрій Шевченко.

Крім того, в концертних залах Києва пройдуть концерти академічного класичного музичного мистецтва в рамках традиційного Міжнародного фестивалю «Музичні прем`єри сезону».

Всього в святкові дні в комунальних закладах культури відбудеться понад 80 культурних заходів.