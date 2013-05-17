За продаж дітям алкоголю торговців оштрафували на 60 тисяч

З початку року зафіксовано близько 90 фактів продажу алкоголю і сигарет неповнолітнім

За продаж дітям алкоголю підприємці з Київщини сплатили більш як 60 тисяч гривень штрафу, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області.

Зокрема, до чергової частини Білоцерківського міськвідділу міліції звернувся батько 13-річної дівчинки з повідомленням про те, що вона перебуває в стані алкогольного сп’яніння. За висновками лікаря, який надавав дитині медичну допомогу, у школярки гостра алкогольна інтоксикація.

В ході проведення перевірки правоохоронці встановили, що напередодні 16-річному знайомому дівчинки продали в магазині дві пляшки горілки, яку вони й почали розпивати. В результаті на батька школярки, продавця магазину були складені адміністративні протоколи, на власницю ж торгової точки – подання про накладення на неї штрафних санкцій та позбавлення ліцензії.

Загалом з початку року правоохоронцями було виявлено та задокументовано близько 90 фактів продажу неповнолітнім алкогольних напоїв та тютюнових виробів. В кожному випадку направлені відповідні документи до регіонального управління державної податкової служби України для вирішення питання про анулювання ліцензії на здійснення продажу алкогольних та тютюнових виробів, а також застосування штрафних санкцій до суб’єктів господарської діяльності. На сьогодні без ліценцій залишилися вже 9 підприємців. За 4 місяці за аналогічними випадками в державну казну сплачено штрафів на загальну суму 61 тисяча гривень.