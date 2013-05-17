Попов вирішив за два роки повністю оновити Поділ

Реконструкцією столичного Подолу займеться окреме відомство при КМДА

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов обіцяє найближчим часом створити окрему структуру при КМДА, що займатиметься питаннями координації робіт з реконструкції Подолу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Попов заявив сьогодні під час засідання Громадської гуманітарної ради Києва, на якому розглядалось питання створення та реалізації програми «Київ Самобутній» з метою збереження історичного середовища на Подолі та Дніпровських схилах, підвищення комфорту та привабливості Подолу для туристів та городян.

Як вважає голова КМДА, основну частину Подолу можна оновити та навести там порядок протягом найближчих двох років.

«Ми повинні все привести в порядок на Подолі: відремонтувати тротуари, замінити освітлення, підсвітити та відремонтувати фасади та інше. Такі об`єкти як Поштова площа, Нижній та Верхній Вал і трохи далі – ця територія повністю найближчим часом повинна стати зовсім іншою. І це робота, яка може бути виконана максимум за два роки. Я думаю, треба ставити таке завдання і вдихнути туди нові туристичні маршрути», – зазначив Попов.

За його словами, місто не вкладатиме у реконструкцію бюджетні кошти.

«Власники будівель, а на Подолі в основному це комерційні структури, – це їх прямий обов`язок патріотичний, моральний, бізнес-соціальний – вкласти свої кошти в реконструкцію своїх об`єктів», – зауважив Попов.

Для координації такої роботи й отримання необхідних результатів буде створено окрему структуру, пояснив голова КМДА.

«У нас найближчим часом (я таке рішення прийму буквально протягом двох тижнів) буде організовано окрему групу управління таким проектом. І буде керівник цієї групи, який акумулює всі питання для координації та комплексного вирішення проблем. У нас зараз вулицею Сагайдачною займається одна структура, Поштовою площею – інша. Недостатньо координації. А коли в нас буде окрема структура, яка буде тільки таким проектом займатися, то ми, вважаю, зможемо вирішимо його позитивно і в ті терміни, які я говорю. І це, думаю, реально», – сказав Попов.

Він також наголосив, що вже цього року окремі об’єкти на Подолі будуть упорядковані належним чином.

«У нас є певні на цей рік зобов`язання і перед нами, і перед киянами, щоб показали перші кроки, як повинно бути. Я маю надію, що ми з цим впораємось», – додав голова КМДА.