До кінця року в Києві відремонтують майже 200 будинків (список)

У будинках відремонтують покрівлю, фасади та сходові клітини / Фото: tihvesti.ru

У Київській міській державній адміністрації затвердили поадресний перелік житлових будинків, які будуть відремонтовані упродовж 2013 року.

Відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр Попов з метою утримання житлового фонду у належному технічному стані, повідомили УНІАН у прес-службі столичної адміністрації.

Замовником робіт визначено Департамент житлово-комунальної інфраструктури та комунальне підприємство «Дирекція з капітального будівництва та реконструкції «Київбудреконструкція».

Так, капітально відремонтують покрівлі у житлових будинках Києва за наступними адресами:

- Голосіївський район: вул. Горького, 24 та 106; просп. 40-річчя Жовтня, 106/2; вул. Тарасівська, 29/50; вул. Велика Китаївська, 53-А;

- Дарницький район: вул. Бориса Гмирі, 1/2, 1-А/4, 3, 5, 9, 15; просп. Петра Григоренка, 36-А, 38-А, 38; вул. Гришка, 9;

- Деснянський район: вул. Академіка Курчатова, 3; вул. Мілютенка, 17-Б; просп. Володимира Маяковського, 20-А, 20-Б, 14-А, 59-А, 77; вул.Милославська, 23-Б;

- Дніпровський район: бульв. Русанівський, 2/8; вул. Будівельників, 9; вул. Олександра Бойченка,13, вул. Луначарського, 1/2;

- Оболонський район: просп. Героїв Сталінграда, 60 (перехідний об’єкт з 2011 року); вул. Казанська, 20; просп. Оболонського, 18-В та 22-А; вул. Маршала Малиновського, 11 (5-8 під’їзди); вул. Червонофлотська, 12 та 14; вул. Новикова-Прибоя, 9; вул. Героїв Дніпра, 73;

- Печерський район: Кловський узвіз, 14/24; бульв. Лесі Українки, 28; вул. Чеська, 6; вул. Лютеранська, 4-А; вул. Професора Підвисоцького, 16;

- Подільський район – перехідні об’єкти з 2011 року: просп. Свободи, 34, 24-Б (3,4 під’їзди), 24-А; просп. Георгія Гонгадзе 2/1; нові об’єкти: вул. Електриків, 28-Б; вул. Фрунзе, 124; вул. Івана Їжакевича, 4; вул. Галицька, 7; вул. Новомостицька, 4; вул. Маршала Гречка, 12-Д;

- Святошинський район: вул. Григорія Онискевича, 6; вул. Якуба Коласа, 27-В; просп. Леся Курбаса, 4; вул. Зодчих, 60/1; вул. Командарма Уборевича, 4;

- Солом’янський район: вул. Борщагівська, 210; вул. Виборзька, 41/23; вул. Академіка Янгеля, 2; вул. Волгоградська, 15; вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32 (корпус 8);

- Шевченківський район: перехідні об’єкти з 2011 року: вул. Павлівська, 4-8; вул. Дегтярівська, 60-А; вул. Галі Тимофєєвої, 4; просп. Перемоги, 23; нові об’єкти: вул. Богдана Хмельницького, 68; вул. Рейтарська, 7; вул. Якіра, 16; вул. Полтавська, 12; вул. Дегтярівська, 30-В; вул. Богдана Хмельницького, 9-Б; вул. Щербакова, 39 та 57-В; вул. Тимофія Шамрила, 12-В; площа Льва Толстого, 8.

Крім того, заплановано у поточному році капітально відремонтувати фасади житлових будинків. Зокрема:

- Голосіївський район: перехідні об’єкти з 2011 року: вул. Горького, 106, 112, 10; нові об’єкти: вул. Тельмана, 3; вул. Андрія Бубнова, 6/6; вул. Саксаганського, 30-В; вул. Василя Касіяна, 6; просп. Науки, 88-А; вул. Академіка Глушкова, 18;

- Дарницький район: вул. Бориса Гмирі, 3, 9, 9-Б, 9-В, 15; просп. Петра Григоренка, 36 та 36-А; вул. Вишняківська, 7-А; вул. Гришка, 10;

- Деснянський район: вул. Бальзака, 44; просп. Володимира Маяковського, 2-Б та 55; вул. Сабурова, 9/61; вул. Милославська, 23; вул. Теодора Драйзера, 14/33;

- Дніпровський район: бульв. Русанівський, 3; вул. Перова, 54; вул. Райдужна, 35;

- Оболонський район: вул. Фрунзе, 146; просп. Мінський, 12; просп. Оболонський, 9 та 13; вул. Північна, 32;

- Печерський район: перехідні об’єкти з 2011 року: вул. Червоноармійська, 79; нові об’єкти: вул. Івана Мазепи, 3-А; вул. Шовковична, 11/1;

- Подільський район: вул. Межигірська, 3/7-А та 24-А; вул. Фрунзе, 127; просп. Георгія Гонгадзе, 9;

- Святошинський район: вул. Академіка Туполєва, 5-Б; вул. Симиренка, 23 та 14/9, кв. 459, 424; вул. Гната Юри, 8; просп. Леся Курбаса, 10; вул. Ірпінська, 63-А;

- Солом’янський район: вул. Виборзька, 41/23; вул. Смоленська, 3-А; бульв. Івана Лепсе, 34-Г; вул. Новопольова, 63; вул. Єреванська, 28; просп. Відрадний, 55; просп. Космонавта Комарова, 9; пров. Машинобудівний, 25;

- Шевченківський район: вул. Якіра, 14 та 19-А; вул. Мельникова, 75; вул. Полтавська, 12; вул. Жамбила Жабаєва, 2; вул. Рейтарська, 25; вул. Академіка Туполєва, 24.

Також капітально відремонтують внутрішньобудинкові мережі та сходові клітини житлових будинків за адресами:

- Голосіївський район: вул. Саксаганського, 43; вул. Горького, 106 та 154; вул. Тельмана, 3; вул. Малокитаївська, 7-А; вул. Добрий Шлях, 5-А; вул. Микільсько-Ботанічна, 5 та 7/9; вул. Сєченова, 10, кв. 2; просп. 40-річчя Жовтня, 91; вул. Лятошинського, 26-А; вул. Академіка Глушкова, 18; вул. Теремківська, 13; просп. Науки, 35, кв. 4; вул. Новопирогівська, 31; вул. Набережно-Корчуватська, 82;

- Дарницький район: вул. Ревуцького, 19/1; вул. Севастопольська, 7/13; вул. Тростянецька, 3; Харківське шосе, 21/5; вул. Архітектора Вербицького, 11-А;

- Деснянський район: перехідні об’єкти з 2011 року: вул. Каштанова, 15 та 15-Б; нові об’єкти: вул. Миколи Матеюка, 7; вул. Академіка Курчатова, 25/37; просп. Володимира Маяковського, 49, 53, 55 та 59-А; вул. Сабурова, 9/61;

- Дніпровський район: вул. Празька, 27; вул. Алішера Навої, 59; вул. Андрія Малишка, 27; вул. Микільсько-Слобідська, 4;

- Оболонський район: провул. Попова, 5; вул. Героїв Дніпра, 42-А; просп. Оболонський, 5, 7, 15-А та 15-Б;

- Печерський район: об’єкти з 2011 року: вул. Гусовського, 4-А; вул. Правобережна, 3 (під’їзди 1-4); вул. Звіринецька, 63-А (під’їзд 1); вул. Кіквідзе, 28-А; бульв. Лесі Українки, 28 (під’їзд 5) та 28-А (під’їзд 5); нові об’єкти: вул. Івана Мазепи, 14; вул. Цитадельна, 7; вул. Інститутська, 24/7; вул. Лютеранська, 27/29; вул. Еспланадна, 34/2; вул. Звіринецька, 61; вул. Івана Мазепи, 3-А;

- Подільський район: вул. Електриків, 28-Б; вул. Фрунзе, 124; вул. Івана Їжакевича, 4; вул. Світлицького, 24-А; просп. Правди, 88-Б; просп. Георгія Гонгадзе, 20-Г;

- Святошинський район: вул. Академіка Корольова, 2-А; бульв. Ромена Роллана, 13; просп. Леся Курбаса, 3-Б;

- Солом’янський район: об’єкти з 2011 року: вул. Урицького, 9; нові об’єкти: вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32, корпус 4-А; вул. Єреванська, 28; вул. Петра Красикова, 6; вул. Андрія Головка, 25; вул. Вузівська, 4; просп. Перемоги, 39/41; вул. Вадима Гетьмана, 22-Б;

- Шевченківський район: вул. Бориса Житкова, 5-А; вул. Миколи Мурашка, 4; вул. Половецька 16-А; вул. Полтавська, 12.