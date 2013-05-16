У Києві перевірять технічний стан дитячих майданчиків

Попов доручив до 24 травня відремонтувати дитячі майданчики

Голова КМДА Олександр Попов доручив головам районних держадміністрацій Києва обстежити технічний стан дитячих майданчиків столиці з метою недопущення порушення правил безпечної експлуатації та попередження нещасних випадків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за результатами перевірки Попов доручив вжити заходів для приведення до нормативних вимог майданчиків незалежно від форм їхньої власності.

Голова КМДА поставив на особистий контроль виконання зазначених заходів, тому до 18 травня він чекає на детальний звіт про стан дитячих майданчиків у Києві, а до 24 травня відповідальні особи мають відрапортувати щодо приведення об’єктів до належного стану.

За інформацією Департаменту житлово-комунальної інфраструктури, у Києві налічується близько 4 тисяч дитячих майданчиків різних форм власності.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня прем’єр-міністр України Микола Азаров доручив місцевим органам влади та службам технічного нагляду провести обстеження дитячих майданчиків та інших місць відпочинку дітей. Відповідне доручення він дав, реагуючи на телесюжет про те, що у Бердичеві Житомирської області на дитячому майданчику загинула 6-річна дівчинка.