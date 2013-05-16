ЗМІ: Пабат вийшов на роботу
Депутат відвідав засідання президії
Пабат з`явився в Київраді відмінно одягненим і в доброму гуморі
Депутат Київради, голова фракції ГАК Олександр Пабат сьогодні приїхав на засідання президії.
Пабат з`явився в Київраді відмінно одягненим, в доброму гуморі й під руку з помічницею. На обличчі у депутата – окуляри, розповіли «Сегодня» в міськраді.
«На засіданні він вів себе активно, як зазвичай обговорював пропозиції з колегами. Навіть жартував над ними», – повідомило джерело видання.
За його словами, виглядає депутат добре: «У нього трохи припухле обличчя, а так він виглядає як зазвичай, навіть добре».
Як повідомлялося раніше, 2 лютого 2013 року Олександр Пабат постраждав від вибуху феєрверку. Лікарі змушені були видалити йому одне око, друге не постраждало.