ЗМІ: Пабат вийшов на роботу

Пабат з`явився в Київраді відмінно одягненим і в доброму гуморі

Депутат Київради, голова фракції ГАК Олександр Пабат сьогодні приїхав на засідання президії.

Пабат з`явився в Київраді відмінно одягненим, в доброму гуморі й під руку з помічницею. На обличчі у депутата – окуляри, розповіли «Сегодня» в міськраді.

«На засіданні він вів себе активно, як зазвичай обговорював пропозиції з колегами. Навіть жартував над ними», – повідомило джерело видання.

За його словами, виглядає депутат добре: «У нього трохи припухле обличчя, а так він виглядає як зазвичай, навіть добре».

Як повідомлялося раніше, 2 лютого 2013 року Олександр Пабат постраждав від вибуху феєрверку. Лікарі змушені були видалити йому одне око, друге не постраждало.