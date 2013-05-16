Директор столичного дитсадка вимагав 8 тисяч гривень хабара

Хабар директор вимагав за здачу в оренду приміщень дитсадка / Фото: zp.comments.ua

Працівниками прокуратури Печерського району Києва спільно зі співробітниками міліції затримано директора дитсадка, який вимагав та одержав 8 тис. грн хабара.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Печерського району Києва, зазначені кошти директор дитсадка, призначений на цю посаду лише в березні, вимагав від приватного товариства за надання в оренду приміщень закладу. Посадовця затримано на «гарячому» у службовому кабінеті.

Печерським райуправлінням міліції за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара) та розпочато досудове розслідування.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженню здійснює прокуратура Печерського району.