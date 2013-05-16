Київська влада обіцяє не заважати опозиції «піднімати» столицю

У суботу в центрі Києва пройде близько 15 масових заходів

Київська міськдержадміністрація не планує звертатися до суду та обмежувати можливість проведення масових заходів і політичних акцій 18 травня у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, заступник голови КМДА, керівник апарату Олександр Пузанов сказав: «Нам вдалося досягти згоди з різними політичними силами стовно того, аби їхні акції не заважали одна одній і не перешкоджали святковим заходам до Дня Європи».

За його словами, від громадських організацій та політичних партій надійшло близько 15 заяв на проведення масових заходів у центральній частині столиці.

«Бажаючих провести свої заходи в центрі міста дуже багато, тому перемовини були довгими та напруженими. Але зрештою всі політичні сили-антагоністи погодилися, що в День Європи Україна повинна продемонструвати світові не бійки між прихильниками різних політичних поглядів, а мирне розумне співіснування людей у демократичній державі», – наголосив Пузанов.

Він нагадав, що рух транспорту центральною частиною Києва у зв’язку із заходами буде перекрито, і порадив жителям та гостям міста при можливості обмежити свої поїздки на автомобілях до центральної частини столиці, спланувавши альтернативні маршрути.