У Києві пройде День ресторанів: годувати будуть безкоштовно (адреси)

У суботу кияни зможуть безкоштовно поїсти в 11 «ресторанах» / Фото: Facebook Restaurant Day Kiev

У суботу в Києві вперше пройде популярний в світі День ресторанів.

Це свято ось уже кілька років поспіль проводиться на всіх континентах, а цього разу в ньому візьме участь рекордна кількість міст – 140. У їх числі й Київ, повідомляють «Вести».

Ідея Дня ресторанів така: будь-який бажаючий, непрофесійний кухар, рівно на добу може створити у себе в квартирі або в громадському місці свій заклад. При цьому їжу і напої він не має права продавати – тільки брати чайові.

Досвід показує, що саме після Дня ресторанів у містах починається бум на домашні кондитерські, пекарні та сімейні кафе – їх відкривають учасники свята.

Поїсти в «ресторанах» кияни зможуть з 10 години ранку. У парку Шевченка подібних закладів відкриються два. Перший – закусочна під назвою Bread & Ed, в якій подаватимуть закуски на основі хліба: сендвічі з грибами, насіння з сиром, французькі багети з яблуками та сиром, грінки з яйцем, лаваші в середземноморському стилі тощо.

Другий – міні-ресторан Le Petit Gateau зі солодким. «Ми готуємо шоколадні кекси і журавлинні пироги, італійське печиво, яблучний пиріг, два види солодкого хліба на основі полуничного і бананового пюре, а також домашні лимонади. Так що запрошуємо всіх», – зазиває у свій «ресторанчик» киянка Софія Марченко. Організатори винесуть свої столики і стільчики для гостей.

О 11 годині ранку на Пейзажній алеї запрацюють ще дві точки. «Я буду пригощати мафінами: солодкими і солоними з макаронами, базиліком, сиром і навіть рисом», – каже киянка Вероніка. Другий «ресторан» буде в`єтнамським. «Я в`єтнамець, але вже сім років живу в Києві, тому захотів пригостити людей національною в`єтнамською їжею. Мій «ресторан на день» називатиметься «Добрий ранок, В`єтнам!». Буду готувати бані, це сендвічі на багетах», – розповів учасник Дня ресторанів Адам Ховел.

Покуштувати домашнє морозиво і «бабусині» пироги можна в парку на Володимирській гірці (за Михайлівським собором), а шоколадки – в Михайлівському провулку, 10/2. «Ми орендували терасу в одному з кафе і запрошуємо спробувати домашні шоколадні цукерки, шоколадну випічку і десерти. Ми організуємо концерт молодих колективів, яких ніхто ще не знає», – розповіла Юлія Гвоздева.

Рестораторів на день можна буде знайти і біля станції метро «Олімпійська» (вул. Івана Федорова, Поліцейський садок, на лавочці), у Пирогові, на вул. Срібнокільській, на просп. Бажана, 1-М, і на Троєщині – на пр. Маяковського, 3.

«Учасники розраховують їжу приблизно на сто чоловік, тому той, хто прийде раніше всіх, зможе з`їсти більше. Також не забувайте залишати чайові – учасники зможуть хоча б компенсувати свої витрати на інгредієнти», – порадили ресторатори-аматори.