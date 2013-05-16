У Попова обіцяють оприлюднити всі інвестиційні проекти Києва

За інформацією Крамаренка, вартість всіх інвестпроектів складає $22 млрд

До кінця червня поточного року всі інвестиційні проекти Києва, включені до Стратегії розвитку столиці до 2025 року, планується представити на одному веб-ресурсі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київської міської держадміністрації, про це заявив профільний заступник голови КМДА Руслан Крамаренко під час Міжнародного інвестиційного та інноваційного форуму, що проводився Європейською економічною палатою торгівлі, комерції та промисловості України за підтримки столичної держадміністрації.

«Найближчим часом буде запущений сайт «Київського інвестиційного агентства», де буде представлений весь портфель інвестпроектів, максимум інформації про них – стадія реалізації, обсяг інвестицій. Завдяки цьому нам з одного боку стане простіше комунікувати з бізнесом, а з іншого – це дисциплінує наших чиновників, адже усі бюрократичні зволікання і зриви термінів з їхнього боку відразу будуть фіксуватися на сайті», – зазначив Крамаренко.

За його інформацією, вартість всіх проектів становить 22 млрд американських доларів. На сьогодні сформовано пакет інвестиційних проектів на суму понад 15 млрд доларів.

Заступник голови КМДА, звертаючись до учасників форуму, акцентував увагу, що Київ – це не тільки одне з найкрасивіших і найстарших міст Європи, а й місто, яке завжди відігравало значну роль у міжнародному співробітництві на території Європи у всіх його напрямках: суспільно-політичному, економічному і культурному.

«Сьогодні столиця України є ключовим центром економічної активності, фінансовим та інвестиційним центром та забезпечує близько 20% ВРП країни, генерує більше 30% державного бюджету у вигляді податків та отримує половину іноземних інвестицій у країну», – підкреслив Крамаренко.