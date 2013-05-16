У Києві пройде чемпіонат саморобних літальних апаратів

Команди змагатимуться у креативності літального засобу / Фото: netlore.ru

2 червня у Києві на Русанівській набережній відбудуться змагання Red Bull Flugtag 2013.

Відповідну ініціативу ТОВ «ЮСП» підтримала Київська міська державна адміністрація, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Команди змагатимуться за найдовший проліт над акваторією Дніпра з рампи висотою 6 м, а також за креативність втілення ідеї літального засобу й артистизм виступу команди на злітній смузі.

Заходи триватимуть з 10.00 до 19.00. Відповідальність за організацію, проведення та виконання заходів безпеки взяло на себе товариство-організатор.

У свою чергу, столична влада забезпечить охорону громадського порядку на території Русанівського каналу, чергування машин швидкої медичної допомоги, рятувальних човнів та водолазів-рятувальників.

У зв’язку із проведенням дня стрибків рух транспорту буде обмежено від вулиці Ентузіастів до проспекту Возз’єднання (від Русанівської набережної до бульвару Давидова) з 00.00 1 червня до 19.00 2 червня.