Столичні автобуси і тролейбуси тимчасово змінять маршрути

Зміняться маршрути автобусів №24, 55, 466 та тролейбуса №38

У КП «Київпастранс» повідомляють, що у зв’язку з укладанням асфальтобетонного покриття на вул. М.Грушевського, на ділянці від вул. Шовковичної до площі Арсенальної, та на вул. І.Мазепи на ділянці від вул. Московської до площі Слави, внесено зміни в маршрут деяких автобусів та тролейбусів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, зокрема, сьогодні до 17:00 автобус №24 курсуватиме за таким маршрутом: Музей історії Великої Вітчизняної війни – вул. Цитадельна – вул. Московська – вул. М.Грушевського – Європейська площа (площа Л.Толстого).

Автобусні маршрути №55, 466 на ділянці від вул. Кутузова до Арсенальної площі курсуватимуть вул. Московською в обох напрямках.

Рух тролейбусу №38 організовано за маршрутом: ст. метро «Видубичі» – бульвар Лесі Українки (до пров. Щорса). Крім того, для зручності пасажирів створено тимчасовий автобусний маршрут №38Тр: ст. метро «Видубичі» – вул. Кіквідзе – бульвар Лесі Українки – вул. Кутузова – вул. Цитадельна – Музей історії Великої Вітчизняної війни.