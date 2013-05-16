До Дня Києва посеред Дніпра встановлять скульптуру птиці

Скульптура об`ємна, і її можна буде розглянути здалеку / Фото: fashionpark.kiev.ua

Наприкінці травня в Києві з`явиться унікальна скульптура «Рідкісний птах».

«Плануємо встановити її на День Києва. Це буде перший пам`ятник на воді, який розмістять посередині Дніпра на опорі Наводницького Моста», – розповіла «Вістям» куратор проектів Kiev Fashion Park Любава Іллєнко.

Скульптура об`ємна і повністю виконана із зварених прутів чорного металу, тому птаха можна розглянути з різних ракурсів здалеку.

Присвячена вона тому самому небувалому «рідкісному птаху» Миколи Васильовича Гоголя, який «... долетить до середини Дніпра».

У 2013 році День Києва відзначатимуть 24-26 травня. На честь 1530-річчя міста готуються різні святкові заходи.