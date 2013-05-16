Раді запропонували звільнити Попова і Присяжнюка – ЗМІ

Народний депутат Сергій Міщенко (позафракційний) зареєстрував у Верховній Раді проект звернення до Президента Віктора Януковича про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова та голови Київської облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка.

Правда, текст проекту №2998 на сайті Ради поки відсутній, повідомляє «Сегодня».

«Перш за все, потрібно вивчити сам документ, щоб зрозуміти: яка провина ставиться в провину чиновникам. Якщо госпдіяльність і розбазарювання коштів на ремонт доріг, то це одна справа. Ми всі пам`ятаємо неприбрані від снігу вулиці Києва та засипані снігом села області. Імовірність відставки можлива. Наша фракція може за це голосувати», – зазначив депутат від «Батьківщини» Сергій Соболєв.

Регіонал Михайло Чечетов упевнений, що документ не приймуть. «Це не має перспектив, оскільки призначати або знімати губернатора або главу КМДА Рада не має права. Так що це піар-хід депутата, що зареєстрував проект звернення. Ніхто за це голосувати не буде», – пояснив Чечетов.

Губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк, почувши про даний законопроект, лише розсміявся. «Смішно. Питання призначення і зняття з посади глав області та Києва не входить до повноважень парламенту. Я вважаю, що звільняти нас немає за що», – заявив Присяжнюк.

Політолог Михайло Погребинський каже, що документ – всього лише порада Президенту. «Тільки він може зняти або призначити голову області або КМДА, а, судячи з усього, знімати з посад Попова та Присяжнюка він не має наміру», – підсумував Погребинський.

Фото: ord-ua.com