На Московському мосту в Києві обмежать рух

Рух на мосту буде обмежено у бік Троєщини

Столична Державтоінспекція звертає увагу водіїв, що у напрямку проспекту Ватутіна (лівий берег) з 22.00 17 травня до 16.00 20 травня на низовій стороні Московського мосту буде частково, у першій смузі руху, обмежено рух транспорту.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ м. Києва, ремонтні роботи пов’язані із заміною асфальтобетонного покриття.

Державтоінспекція просить автомобілістів з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, планувати свої маршрути з урахуванням зазначених обмежень та дотримуватися Правил дорожнього руху.