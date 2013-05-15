У столичному Гідропарку зносять кафе біля Дніпра

Вартість земельної ділянки під кафе становить 7 млн грн / Фото: gidropark.org.ua

Сьогодні у столичному Гідропарку розпочався демонтаж кафе «Очеретяний Кіт», що розміщене на самовільно зайнятій земельній ділянці в прибережно-захисній смузі річки Дніпро.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як засвідчила перевірка органів прокуратури, зазначеним закладом громадського харчування земельна ділянка вартістю майже 7 млн грн використовувалася без будь-яких правовстановлюючих документів.

Господарський суд Києва визнав обґрунтованою позицію Київського міжрайонного екологічного прокурора Дніпровської екологічної прокуратури і зобов’язав приватного підприємця звільнити земельну ділянку та знести розміщені на ній будівлі і споруди.

«Проблема самовільного захоплення земельних ділянок, незаконної забудови прибережної захисної смуги, обмеженого у зв’язку з цим доступу до пляжів, характерна не лише для узбережжя морів, а й для Дніпра. А тому, на виконання доручення генерального прокурора України та завдання Дніпровського екологічного прокурора, Київською міжрайонною екологічною прокуратурою організовано відповідні перевірки, які розпочато з парку культури та відпочинку «Гідропарк», – зазначив Київський міжрайонний екологічний прокурор Олександр Васюк.

При цьому в прокуратурі зазначили, що однією з причин такого стану справ, зокрема в Гідропарку, є бездіяльність службових осіб уповноважених органів.