Держінспекція заборонила роботу столичного ТРЦ «Караван»

Перевірка «Каравану» продовжується / Фото: svit24.net

Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю у Києві заборонила експлуатацію торгового центру «Караван».

Про це повідомляє «Хрещатик» із посиланням на начальника інспекції Сергія Кучера.

Наразі Держбудконтроль за поданням прокуратури продовжує перевірку «Каравану». Інспекція перевірила низку торгових центрів, після чого вони узаконили свої реконструкції та прибудови, зокрема «Ультрамарин» та Sky Mall.

«Переважну більшість ми справді перевірили, і там, де ми знайшли порушення, виписали приписи, акти і штрафи... Ті торгові комплекси, які ми згадували, відгукнулися, і всі вони зараз знаходяться на стадії узаконювання даних реконструкцій або прибудов», – сказав Кучер.