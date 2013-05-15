У Києві виставлять на аукціон артефакти історії та культури

Торги відбудуться в Музеї історії міста Києва

25 травня в Музеї історії міста Києва відбудуться торги антикварних предметів та артефактів історії, культури й мистецтва Аукціонного дому «Епоха». Відкриття передаукціонної виставки відбудеться напередодні святкування Міжнародного дня музеїв – 17 травня о 19:00, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За інформацією прес-служби, лоти, які будуть виставлені на торги, мають величезну історичну та культурну цінність. Традиційно відвідувачам представлять картини відомих художників ХІХ-ХХ століть: Х.Платонова, В.Галімського, І.Селезньова, Г.Калмикова, Є.Вржеща, В.Непийпива, З.Зацепіної, Г.Зорі, Ф.Захарова та інших.

Також кияни та гості міста зможуть ознайомитися з роботами скульпторів, пов’язаних із Києвом: І.Кавалерідзе та Я.Ражби. Перлиною аукціону має стати колекція ікон, чільне місце в якій посідає ікона покровителя міста Києва – Архістратига Михаїла.

Крім того, серед лотів – велика кількість букіністичних книг про Київ, фотографії та гравюри з київськими краєвидами тощо.

Виставка аукціонних робіт триватиме з 17 до 24 травня поточного року.

Музей можна відвідати: у понеділок – з 10:00 до 16:00, з вівторка до неділі – з 10:00 до 20:00.

Довідкова інформація за телефонами: 520-28-27, 520-28-23.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7 (ст. м. «Театральна»).