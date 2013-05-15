Гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку на Київщині
12:21, 15 травня 2013Київ
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В області – 5-й клас пожежної небезпеки
Надзвичайна пожежна небезпека на Київщині утримається 15-16 травня
15-16 травня в більшості районів Київської області утримається надзвичайна – 5-го класу – пожежна небезпека.
Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.
Як повідомлялося раніше, 15 травня в Київській області очікується мінлива хмарність. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
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