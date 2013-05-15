Гідрометцентр попереджає про надзвичайну пожежну небезпеку на Київщині

В області – 5-й клас пожежної небезпеки

Надзвичайна пожежна небезпека на Київщині утримається 15-16 травня 15-16 травня в більшості районів Київської області утримається надзвичайна – 5-го класу – пожежна небезпека. Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі. Як повідомлялося раніше, 15 травня в Київській області очікується мінлива хмарність. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

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