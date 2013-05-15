Ікона «Микола-Утішник» постійно зберігається в Мюнхені / Фото: liveinternet.ru

У суботу до Києва привезуть чудотворну ікону «Микола-Утішник».

Вона постійно зберігається в Мюнхені, в каплиці Фонду ім. Олександра Глазунова, пише «Сегодня».

Спочатку святиню доставлять в Києво-Печерську лавру, де Митрополит Володимир благословить хресний хід до храму Святителя Михайла при Олександрівській лікарні. Саме там ікона перебуватиме кілька днів, а потім її виставлятимуть в інших церквах, щоб всі бажаючі могли помолитися.

Всього святиня пробуде в столиці 3 тижні.

«Чому Микола Утішник? Ця ікона була подарована російським монархом Миколою II на утіху княгині Єлизаветі Федорівні-мучениці, коли трагічно загинув її чоловік Сергій Олександрович – засновник і глава Імператорського Православного Палестинського Товариства на Святій Землі», – розповіли в УПЦ.

Ікона зцілює. Кажуть, що одна черниця, яку не могли вилікувати німецькі лікарі, кілька днів ночувала біля святині і позбавилася пухлини головного мозку. Фахівці дуже здивувалися такому диву.