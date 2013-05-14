У Києві через ремонт доріг перекриють рух

Рух обмежать на проспекті Перемоги, мосту Патона та Печерську

З 6:00 15 травня до 6:00 20 травня 2013 року триватимуть роботи з фрезерування старого та укладання нового асфальтобетонного покриття на проспекті Перемоги на ділянці від Великої кільцевої дороги до виїзду з Києва у напрямку м. Житомир.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

У зв’язку з ремонтом у зазначений період буде закрито рух транспорту в даному напрямку та розподілено його зустрічною смугою просп. Перемоги у напрямку Києва.

Крім того, з 20:00 15 травня до 12:00 16 травня 2013 року проводитимуться роботи з ремонту асфальтобетонного покриття на вул. М.Грушевського та І.Мазепи на ділянці від вул. Шовковичної до площі Слави із закриттям руху транспорту на період виконання робіт.

Також з 8 години 18 травня до 20 години 19 травня 2013 року відбуватиметься ремонт залізобетонної плити та заміна деформаційних швів на мосту ім. Патона, у зв’язку з чим буде перекрито першу та другу смугу руху транспорту в напрямку лівого берега.

Керівництво КК «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних із ремонтом автошляхів міста, та обирати інші маршрути для пересування столицею.