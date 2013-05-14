Мешканці чотирьох районів Києва залишилися без гарячої води

Гаряче водопостачання відключено в частині будинків Голосіївського, Печерського, Дарницького та Солом`янського районів / Фото: «Сегодня»

«Київенерго» розпочало гідравлічні випробування тепломереж. У зв’язку з цим частина житлових будинків Голосіївського, Печерського, Дарницького та Солом’янського районів були відключені від гарячого водопостачання. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, 13 травня у Солом’янському районі розпочалася перевірка на станції теплопостачання СТ-1, що обслуговує будинки на вул. Ушинського, Авіаконструктора Антонова, І.Клименка, Златопільській, Б.Гаріна, П.Радченка, Медовій, Волинській, Фастівській, просп. Червонозоряному, Чоколівському бульварі (частково).

Також гідравлічні випробування фахівці проводять на РК «Відрадний», тож без гарячої води залишилися будинки на вул. В.Гетьмана, Польовій, Я.Галана, Ніжинській, Борщагівській (частково), Машинобудівній, Виборзькій, Академіка Янгеля, Дашавській, Залізничній, Політехнічній (частково), просп. Перемоги (частково), пров. Машинобудівному.

Крім того, із понеділка розпочалися роботи на ТЕЦ-5, що частково обслуговує Голосіївський та Печерський райони, а саме: вул. Саперно-Слобідську, Голосіївську, Героїв Оборони, Полковника Потєхіна, Академіка Заболотного, Лятошинського, Д.Луценка (Крейсер «Аврора»), Маршала Якубовського, Ломоносова, Васильківську, М.Стельмаха, Кустанайську, пров. Кустанайський, просп. Науки, Голосіївський, Червонозоряний (частково), вул. Кіровоградську, Фрометівську, Ямську, І.Федорова, Димитрова, Антоновича, Фізкультури, Велику Васильківську, Анрі Барбюса, Літню, Щорса, Предславинську, Лумумби, Ковпака, І.Кудрі, Чеську, Менделєєва, Академіка Філатова, пров. Лабораторний, бул. Дружби народів.

Без гарячого водопостачання залишилися також будинки в Дарницькому районі столиці на вул. Ревуцького, Вишняківській, Крушельницької, Б.Гмирі, Є.Чавдар, А.Ахматової, Драгоманова, О.Пчілки, просп. Бажана, Дніпровській набережній, просп. Григоренка, які обслуговує СТ-5. Роботи на зазначених об’єктах триватимуть до 27 травня.

До 3 червня поточного року будуть завершені гідравлічні випробування, а також ремонт РК «Нивки». Обслуговує районна котельня вул. Академіка Туполєва, Стеценка, Маршала Гречки, Котовського (Шевченківський район), вул. Тираспольську, Саратовську, Салютну, Баумана (Подільський), вул. Черкаську, Толбухіна, Калинову, пров. Баумана, вул. Уссурійську, Цюрупинську, Бабушкіну, Щербакова та частково просп. Перемоги (Святошинський).

Нагадаємо, перші роботи з підготовки тепломереж до нового опалювального сезону проводилися з 22 до 29 квітня на мережах, які обслуговують житлові масиви Біличі, Новобіличі, Академмістечко в Святошинському районі.

Як зазначають у ПАТ «Київенерго», гідравлічні випробування є одним із етапів підготовки тепломереж до опалювального сезону. Провести ці роботи без відключення гарячого водопостачання – технологічно неможливо. Тому протягом випробувань та ліквідації виявлених пошкоджень у окремих мікрорайонах столиці тимчасово відключається гаряче водопостачання.