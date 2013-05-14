Чиновник Київської міськадміністрації попався на хабарі

Працівник главку з питань реклами вимагав $3 тисячі хабара / Фото: topneftegaz.ru

Співробітники Головного управління СБУ в м. Києві та Київській області затримали під час одержання хабара чиновника КМДА і посередника.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, зазначивши, що викрито протиправну діяльність працівника управління з питань реклами КМДА.

Зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав хабара від керівника одного з ресторанних закладів столиці. За невжиття заходів щодо демонтування рекламних вивісок ресторану, які було розміщено без дозволу КМДА, зловмисник вимагав 3 тисячі доларів. Першу частину хабара у розмірі 900 доларів посадовець мав отримати через посередника, у ролі якого виступив його знайомий.

Співробітники СБУ затримали обох зловмисників одночасно – посередника під час передачі коштів, а посадовця в його службовому кабінеті в одному зі структурних підрозділів КМДА у Подільському районі столиці.

За матеріалами ГУ СБУ у м. Києві та Київській області слідчими ГУ МВС у м. Києві стосовно обох затриманих відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

До зловмисників застосовано запобіжні заходи – підписка про невиїзд для посередника та застава для посадовця.

Слідство триває.